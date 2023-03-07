Смартфоны сохранили лидерство в топ самых желанных подарков Фото: Евгения ГУСЕВА

Одним из самых популярных презентов накануне 23 февраля и 8 марта в Нижегородской области стали современные гаджеты, 77% из которых составляют «умные» телефоны.

Накануне Международного женского дня специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные пользователей и выяснили предпочтения нижегородцев при выборе подарков. Половину проданных цифровых устройств в регионе в салонах и онлайн-магазинах купили жители областного центра. Это больше, чем в Воронеже и Уфе, но несколько меньше, чем в Казани.

Среди предпраздничных покупок, которые выбрали и мужчины, и женщины лидерство, как и год назад, держат смартфоны.

Предпочтения покупательниц, которые выбирали презенты своим сыновьям, отцам, мужьям и любимым на День Защитника Отечества распределились следующим образом: на первом месте с большим перевесом — китайский Honor X8, второе место — у более бюджетного Huawei Nova Y70, на третьем месте — смартфон еще одного китайского бренда Xiaomi Redmi Note 10, продукция Apple в тройку лидеров не попала — их устройства выбрали около 5% покупателей.

Выбор мужчин, для подарков своим мамам, женам и дочерям аналогичный, но объем приобретенных товаров оказался почти на 10% больше.

Вторыми по популярности гаджетами, которые нижегородцы купили своим близким, стали фитнесс-браслеты и «умные» часы. Кроме того, мужчины выбирали в подарок технику для кухни, сетевое и климатическое оборудование — это датчики по уходу за растениями и измерители качества воздуха, Wi-Fi роутеры и телевизионные приставки. За последнюю неделю таких гаджетов продано больше, чем накануне 23 февраля.

«Год от года мы фиксируем рост продаж “умных” устройств накануне праздников. Управление чайником или автосигнализацией из мобильного приложения уже никого не удивляет, тем более, что скорость мобильного интернета в Нижнем Новгороде позволяет это делать легко и без задержек. В областном центре МегаФон уверенно держит первенство по скорости мобильного интернета, за прошедший год она выросла более чем на 30%, что подтверждается данными международного эксперта Ookla® и исследованиями российского информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Развитие сети происходит благодаря масштабной модернизации и строительству новых базовых станций», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.