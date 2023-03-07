НПАТ: видео дебоша подростков в автобусе снято не в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей АБРАМОВ

Инцидент с дебошем, который утроили подростки в автобусе, произошел не в Нижнем Новгороде. Это «Комсомолке» подтвердили в «Нижегородпассажиравтотрансе».

- На видео конфликта с подростками в салоне автобуса, которое распространяется в ряде СМИ, телеграм-каналах и социальных сетях – автобус не «Нижегородпассажиравтотранса». Предположительно, видео снято в другом городе, - пояснили на предприятии.

Во вторник утром по сети разлетелось видео, где агрессивные подростки устроили дебош в салоне автобуса и сцепились с одним из пассажиров. Вероятнее всего, драка случилась в Великом Новгороде, а не в Нижнем, но телеграм-каналы снова перепутали эти два города, а местные СМИ растиражировали новость, не проверив факты.