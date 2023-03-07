Постоплату парковки планируют внедрить в Нижнем Новгороде к апрелю
Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородцам не всегда бывает удобно оплачивать парковку сразу. Мэр Нижнего Новгорода, который не раз сталкивался с такой же проблемой, предложил внедрить на открытых платных парковках города постоплату. Тогда автовладельцы смогли бы сами выбирать, оплатить парковку сразу или же по факту. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Юрий Шалабаев.
– Часто возникают случаи, когда автовладелец хочет заплатить именно на выезде с парковки. Бывает, люди торопятся, забывают, не всегда есть под рукой карта и телефон. Поэтому, чтобы система не фиксировала штрафы, мы предложили концессионеру сделать оплату комфортнее, – отмечает мэр Нижнего Новгорода.
На данный момент уже настраиваются системы парковок и вносятся изменения в нормативные документы.
Оплатить парковку жители и гости города смогут до конца суток, когда ей воспользовались. Возможность постоплаты хотят внедрить к апрелю 2023 года.
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