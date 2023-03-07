Глава Дзержинска Иван Носков поздравил женскую часть коллектива Дзержинской ТЭЦ

В преддверии Международного женского дня глава города Дзержинска Иван Носков совместно с директором Нижегородского филиала «Т Плюс» Александром Фроловым поздравил женщин – дежурных смены, работающих на Дзержинской ТЭЦ.

«Уважаемые женщины, от души поздравляю вас с наступающим праздником. Я всегда восторгался, что в такой сложной отрасли, как энергетика, работает так много женщин. Именно женщина всегда обеспечивает тепло и уют домашнего очага, поэтому очень логично, что и на ТЭЦ в Дзержинске много представительниц прекрасного пола. И к тому же всем известно, как женщины ответственно подходят к работе, поэтому я уверен, что теплоснабжение Дзержинска в надежных нежных руках! Желаю вам здоровья, счастья, душевного тепла от ваших близких и приятных радостных событий», – обратился к собравшимся глава города Дзержинска Иван Носков.

Женщины составляют 20% коллектива Нижегородского филиала «Т Плюс» и Дзержинской ТЭЦ, которая является основным источником тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения города. В конце декабря прошлого года Иван Носков с рабочим визитом посетил ТЭЦ, где была проведена реконструкция водоподготовительных установок химического цеха, а в 2020-2021 годах пущены в эксплуатацию новые энергетический и водогрейный котлы.

«Очень приятно, что Иван Николаевич нашел возможность побывать сегодня на станции и поздравить с праздником весны ее сотрудниц, несущих тепло и свет городу. Несмотря на то, что энергетику в целом принято считать мужской профессией, это не совсем верно – энергетика имеет и женское лицо. Женщины-инженеры, электромонтеры и слесари, оперативный персонал установок водоподготовки, лаборанты, машинисты кранов и так далее – без них просто невозможно представить себе современную электростанцию, предприятие тепловых сетей. Спасибо нашим женщинам-энергетикам за их профессиональное мастерство, ответственный и добросовестный труд!» – сказал Александр Фролов.

Сотрудницам ТЭЦ, которые выйдут на смену 8 марта, также будут вручены цветы с поздравлениями от главы города.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска