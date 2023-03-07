Программа по переподготовке учителей будет запущена в Нижегородской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программа по переподготовке учителей «НЕЙМАРК» будет запущена в Нижегородской области. Она направлена на совершенствование профессионального мастерства преподавателей информатики, математики и физики. Инициировал программу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках проекта 150 учителей смогут ежегодно проходить профессиональную диагностику. 45 педагогов пройдут переподготовку. Их наставниками станут не только эксперты-предметники, но также и представители организаций в сферах бизнеса и экономики.

– Новые программы позволят улучшить профессиональную подготовку преподавателей, увеличить число победителей и призеров олимпиад, повысить средний балл ЕГЭ по профильным предметам. Таким образом, мы готовим студентов нового поколения для нашего будущего ИТ-кампуса, – отметил Глеб Никитин.

Программа «НЕЙМАРК для учителей» стартует осенью 2023 года. По ее результатам 15 лучших учителей, которые в течение года последовательно и системно проведут обучение детей, будут получать стипендию в размере 30 тысяч рублей в месяц.

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