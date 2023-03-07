Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 8:11

С погибшим в ходе СВО Сергеем Найденковым простились в Балахне

Он был похоронен с воинскими почестями
Павел МАЙОРОВ
Сергея Найденкова похоронили в Балахне со всеми воинскими почестями

Сергея Найденкова похоронили в Балахне со всеми воинскими почестями

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С героем Сергеем Найденковым простились в Балахне. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции, выполняя воинский долг. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщает администрация Балахнинского района.

Представители администрации выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

– Вечная память и слава герою, – добавляют они в сообщении.

Сергея Найденкова похоронили в Балахне со всеми воинскими почестями.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Найденкова.