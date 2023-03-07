С погибшим в ходе СВО Сергеем Найденковым простились в Балахне

Сергея Найденкова похоронили в Балахне со всеми воинскими почестями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С героем Сергеем Найденковым простились в Балахне. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции, выполняя воинский долг. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщает администрация Балахнинского района.

Представители администрации выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

– Вечная память и слава герою, – добавляют они в сообщении.

Сергея Найденкова похоронили в Балахне со всеми воинскими почестями.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Найденкова.