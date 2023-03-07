Три новых пункта по приему вторсырья за вознаграждение установлены в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первые аппараты по приему алюминиевых банок, пластиковых бутылок и макулатуры появились в Нижнем Новгороде. Они установлены в трех пунктах приема вторсырья за вознаграждение в Нижегородском и Советском районах. В марте появится еще пять таких пунктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Важны не только технологии, но и просветительская составляющая. Чем больше возможностей у людей внести свой вклад в заботу об окружающей среде, тем лучше. Подобные решения не только позволяют сделать мир чище, но и при тиражировании дают экономический эффект, – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Пункты установлены уже на улице Верхнепечерской, 7/3, и на проспекте Гагарина, 29Е. Они работают круглосуточно и за день могут собрать до 500 кг вторсырья. Цифровое зрение аппарата позволяет определить, какая именно продукция была в него помещена. На улице Лысогорской, 89, аппарат также скоро начнет работу.

Всего планируется размещение 30 пунктов, а также организация работы базы для сбора и сортировки вторсырья. Реализация этого проекта создаст шесть новых рабочих мест.

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