17 домов останутся без света в Нижнем Новгороде 7 марта. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Электричество отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 7 марта. Отключения запланированы в 17 домах Советского и Канавинского районов, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Советском районе без света останутся жители домов № 13/36а,32/1,36,38 по улице Ванеева. Электричества здесь не будет с 9 до 17 часов.

В Канавинском районе свет отключат в частном секторе на улице Сигнальной. Электричества не будет в домах №28-40 с 9 до 15 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.