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НовостиСпорт6 марта 2023 20:08

УНИКС проиграл «Пари НН» 10 очков в матче Единой лиги ВТБ 6 марта

Джермейн Лав набрал 28 очков
Мария СОРОКИНА
К большому перерыву счет был 39:40.

К большому перерыву счет был 39:40.

Фото: Мария СОРОКИНА

Баскетбольная команда «Пари Нижний Новгород» со счетом 78:68 обыграла казанский УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ 6 февраля.

Стартовая четверть началась с попадания нижегородцев, и по ходу игры им удавалось удерживать шаткое преимущество. Подопечные Зорана Лукича отвечали на все попадания казанцев и к перерыву счет составлял 20:18.

Во второй четверти трехочковый Александра Чадова вывел нижегородскую команду вперед. Гости взяли тайм-аут, который не слишком помог — в их корзину прилетели мячи Джермейна Лава, Евгения Бабурина, Ивана Стребкова и Дмитрия Хвостова. Драган Апич был точен на штрафных, но получил третий фол и при счете 39:27 был вынужден на время покинуть паркет. Преимущество нижегородцев растворялось на глазах. УНИКС сделал рывок в 13 очков и к большому перерыву табло показало 39:40.

В третьей десятиминутке соперники методично набирали по два очка, но отставание на один бросок «Пари НН» не устраивало и Лав выдал сумасшедшую игру — сначала успешно отзащищался под своим кольцом, затем инициировал атаку и сравнял счет. Гости заставили болельщиков недолго понервничать, но «трехи» Салаша и Лава привели к 52:51.

Решающий игровой отрезок начался непросто для обеих команд. Трехочковые попадания Хвостова и Бабурина привели к 60:60, далее в основном солировал 2-й номер нижегородцев. На последних секундах Александр Ганькевич получил 5-й фол и ушел на скамейку, но вопрос о победителе уже был снят. Игра завершилась с разницей в 10 очков в пользу нижегородцев. Самым результативным в своей команде стал Джермейн Лав, набравший 28 очков.