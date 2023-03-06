Нижегородская больница №33 может получить статус клинической. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Нижегородская больница №33 может получить статус клинической. По мнению министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, медучреждение заслуживает новый статус.

- Без предупреждения приехал в городскую больницу №33. Многое, что изменилось тут за эти три года. Но есть еще амбициозные задачи для развития, - отметил министр.

Так, в медицинском учреждении вводится система триажа, а также уникальная для региона система организации медицинского питания в виде конвейера по приготовлению и подачи еды. Кроме этого, заметно улучшение работы приемного отделения. Теперь бригады скорой медицинской помощи проводят там не более 15 минут.

В будущем планируется закончить внедрение стандарта питания, улучшить вкусовые качества еды. Также предполагается закупить новый компьютерный томограф и закончить ремонт ковидного отделения.

- Больница заслуживает статус клинической - в ней уже есть клинические кафедры. Главный врач Павел Сергеевич Зубеев получил поручение изменить устав лечебной организации, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.