Голосование в рамках проекта «Вам решать!» стартовало в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Голосование в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» стартовало в Нижнем Новгороде с 6 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в 2023 году количество проектов от Нижнего Новгорода, за которые можно отдать голос, увеличилось до 96. К примеру, в прошлом году их было 84.

По словам Юрия Шалабаева, большинство предложений связаны с ремонтом дорог - 44. А по направлению «Молодежная политика» доступны 34 проекта. Кроме этого, есть предложения по направлениям «Все лучшее – детям!», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура», «Спорт для всех!» и «Наша инициатива».

Стоит отметить, что голосование завершится 7 апреля.