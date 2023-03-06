Строительство нового транспортно-пересадочного узла стартовало в Арзамасе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство одного из двух новых транспортно-пересадочных узлов стартовало в Арзамасе. Работы проходят в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево - Саров», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, объекты разместятся на территории двух городских вокзалов - «Арзамас-1» и «Арзамас-2». Планируется обустроить стоянки для автобусов и посадочные платформы, проложить ливневые канализации и благоустроить территории, а также установить ограждения. На возведение двух объектов направят более 259 млн рублей.

- Транспортно-пересадочные узлы дадут возможность освободить нижнюю и центральную части города от нагрузки, которая уже представляется чрезмерной, и перебазировать стоянку автобусов, - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Так, вокзалы смогут использоваться как многофункциональные площадки. К железнодорожному сообщению добавится автобусное. Строительные работы предполагается завершить в 2023 году.