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НовостиОбщество6 марта 2023 15:08

Новая группа нижегородских добровольцев отправилась в зону СВО

Им провели вводный инструктаж по оказанию первой помощи
Полина ШИБАЛКИНА
Новая группа нижегородских добровольцев отправилась в зону СВО.

Новая группа нижегородских добровольцев отправилась в зону СВО.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Новая группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает военный комиссариат по региону.

Согласно информации, формирование группы состоялось в Автозаводском районном военкомате. Добровольцам провели вводный инструктаж по оказанию первой помощи.

Стоить отметить, что все военнослужащие, которые хотят отправиться в зону СВО, заключают официальный контракт с Министерством обороны РФ. Возраст добровольцев не должен превышать 50 лет. Кроме этого, они должны быть признаны годными по состоянию здоровья.