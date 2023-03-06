Новая группа нижегородских добровольцев отправилась в зону СВО. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Новая группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает военный комиссариат по региону.

Согласно информации, формирование группы состоялось в Автозаводском районном военкомате. Добровольцам провели вводный инструктаж по оказанию первой помощи.

Стоить отметить, что все военнослужащие, которые хотят отправиться в зону СВО, заключают официальный контракт с Министерством обороны РФ. Возраст добровольцев не должен превышать 50 лет. Кроме этого, они должны быть признаны годными по состоянию здоровья.