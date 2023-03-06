Следователи организовали проверку после обнаружения человеческих останков в грунте, привезенном нижегородцу

Костные останки человека были обнаружены в грунте, привезенном нижегородцу. Данный факт корреспонденту «КП — Нижний Новгород» подтвердили в СУ СКР по региону.

- Следственным отделом СК по Ленинскому району Нижнего Новгорода по данному факту организована процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 3 марта в ряде нижегородских Телеграм-каналов появилась информация, что жителю Горбатовки привезли грунт, содержащий человеческие кости. Предположительно, грунт был привезен с однеой из улиц в Ленинском районе областного центра. Сейчас эту информацию проверяют следователи.