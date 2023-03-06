Новую школу на 750 мест планируют построить в Бурнаковском микрорайоне

Школу на 750 мест планируют построить в Бурнаковском микрорайоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школу на 750 мест планируют построить в Бурнаковском микрорайоне Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, микрорайон быстро развивается. Уже можно ощутить дефицит инфраструктурных ресурсов учреждений образования. Так, к школе № 118 предполагается возвести пристрой или дополнительный учебный корпус на 1500 мест.

Кроме этого, планируется строительство еще одной школы на 750 мест. Она может появиться на месте пустыря по улице Бурнаковская, 12. Также обсуждается совмещенный проект «детский сад + школа».

- Любые большие и важные проекты начинаются с расчетов и заключений специальных служб. Уверен, что этот этап мы пройдем относительно быстро, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.