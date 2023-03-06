Дзержинский центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта планируют достроить в 2024 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске планируется завершить в декабре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в блоке с ледовой ареной комплекса уже завершают монтаж кровельного покрытия, устройство ливневой канализации и системы теплоснабжения. Также готовятся к установке светопрозрачных конструкций.

Во втором блоке будут работать бассейн и медицинский центр. Там уже завершают работы по устройству монолитных конструкций, а также монтажу системы теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

В третьем блоке планируется проводить занятия по общей физической подготовке. Здесь завершены работы по монтажу каркаса кровле. Сейчас ведется монтаж инженерных сетей. Строительные работы идут в соответствии с графиком. Их планируется завершить в декабре 2024 года.

Отмечается, что в центре будут проводить соревнования не только регионального, а российского и международного уровней.

- Важно, чтобы спортсменам с ограниченными возможностями здоровья было удобно, комфортно и безопасно заниматься физкультурой и спортом, - подчеркнул министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.