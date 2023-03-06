42-летний Александр Ершов из Выксы погиб в СВО. Фото: сайт «Выкса в курсе».

Александр Ершов из Выксы погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте «Выкса в курсе».

Александру Ершову было 42 года. Мужчина активно занимался спортом, тхэквондо и рукопашным боем. Работал на Выксунском металлургическом заводе на должности ведущего специалиста управления по операционному планированию Дивизиона труб большого диаметра.

Мужчина отправился в зону специальной военной операции, где командовал расчётом орудия артиллерийского взвода. Дома у него остались семья, дочь и друзья.

Согласно информации, Александр Ершов погиб 13 февраля 2023 года в Запорожской области при выполнении боевой задачи. Прощальная церемония будет проходить 7 марта с 10:30 до 12:00 в «Уютном доме» на улице Братьев Баташевых. Отпевание состоится в 12:30 на Южном кладбище.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Александра Ершова.