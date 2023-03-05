Нижегородцам расскажут о господдержке переобучения работников предприятий ОПК 10 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородцам расскажут о господдержке переобучения работников предприятий ОПК 10 марта 2023 года. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Нижегородский центр занятости населения проведет прямую телефонную линию «Партнер». Так, нижегородцы узнают о государственной поддержке работодателей при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Прямая телефонная линия будет работать с 10:00 до 12:00 по номеру : 8 (831) 234-07-18 (добавочный 343).