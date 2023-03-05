Выпуск телепрограммы «Жизнь своих» о Нижнем Новгороде вышел в эфир на Первом канале. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Новый выпуск телепрограммы «Жизнь своих» о Нижнем Новгороде вышел в эфир на Первом канале 5 марта. Ведущий программы Евгений Кривцов посетил уникальные достопримечательности города и пообщался с историками, судостроителями, а также мастерами.

- Местные жители называют свой город по-разному: НиНо, город N, Нижний, Горький. Ну, или по-старому – «Карман России». Мы в Нижнем Новгороде, друзья, - с таких слов начинает выпуск Евгений Кривцов.

Вместе с ведущим телезрители посетили Кремль и узнали его историю, осмотрели старинную усадьбу Приклонских-Рукавишниковых под Вязьмой, а также прокатились на городском трамвае.

- Не зря этот город раньше называли «Карман России». Вы посмотрите, сколько здесь всего! У меня глаза разбегаются. Я даже не знаю, что и выбрать! – не остался равнодушным ведущий и Нижегородской ярмаркой.

Также Евгений Кривцов узнал секреты изготовления знаменитых семеновских матрешек и попробовал павловские лимоны. Ведущий понаблюдал, как строят большие корабли на заводе «Красное Сормово», а также побывал в роли городового.