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НовостиОбщество5 марта 2023 8:35

Новую форму ФК «Пари НН» примерили на себе скульптуры Нижнего Новгорода

Их можно было увидеть в центре города
Полина ШИБАЛКИНА
Новую форму ФК «Пари НН» примерили на себе скульптуры Нижнего Новгорода. Фото: ФК «Пари НН» Вконтакте.

Новую форму ФК «Пари НН» примерили на себе скульптуры Нижнего Новгорода. Фото: ФК «Пари НН» Вконтакте.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» презентовал новую форму команды оригинальным способом. Так, футболки команды примерили на себе скульптуры Нижнего Новгорода, сообщают представители клуба Вконтакте.

- Уже заценили наш новый комплект формы? Сегодня его можно увидеть и в центре Нижнего, - говорится в сообщении.

Семь нижегородских скульптур украсили футболки из новой коллекции клуба 4 марта. Их можно было увидеть в центре города. Так, новую форму примерил на себе металлический олень на Нижневолжской набережной и памятник профессору Преображенскому на Верхневолжской набережной. Кроме этого, футболки украсили скульптуры веселой козы, скрипача и купца на Большой Покровской.

-Дома вы обязательно увидите эту форму на наших парнях! – добавили представители ФК «Пари НН».