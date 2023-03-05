Новую форму ФК «Пари НН» примерили на себе скульптуры Нижнего Новгорода. Фото: ФК «Пари НН» Вконтакте.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» презентовал новую форму команды оригинальным способом. Так, футболки команды примерили на себе скульптуры Нижнего Новгорода, сообщают представители клуба Вконтакте.

- Уже заценили наш новый комплект формы? Сегодня его можно увидеть и в центре Нижнего, - говорится в сообщении.

Семь нижегородских скульптур украсили футболки из новой коллекции клуба 4 марта. Их можно было увидеть в центре города. Так, новую форму примерил на себе металлический олень на Нижневолжской набережной и памятник профессору Преображенскому на Верхневолжской набережной. Кроме этого, футболки украсили скульптуры веселой козы, скрипача и купца на Большой Покровской.

-Дома вы обязательно увидите эту форму на наших парнях! – добавили представители ФК «Пари НН».