Директор 126 школы Нижнего Новгорода извинилась за нецензурное высказывание перед учениками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор нижегородской школы №126 извинилась перед учениками за нецензурное высказывание. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний №1».

Причиной инцидента стало употребление директором непотребного слова касаемо внешнего вида учениц 6-8 классов. Женщина предупредила, что в школу девочек пускать не будет.

Через день, собрав учеников, директор признала свою вину за употребленное слово и извинилась перед детьми, их родителями и всеми, кто посчитал себя оскорбленным.

– Слово было не в ваш адрес, а касалось вашей одежды, – уточняет директор.

Также она отметила, что у учащихся не получится обвинить ее в том, чего она не делала.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен