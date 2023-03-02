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НовостиОбщество2 марта 2023 17:46

В Ленинском районе открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

Они появились на стенах школ №138, 160 и 177
Полина ШИБАЛКИНА
В Ленинском районе открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО. Фото: пресс-служба районной администрации.

В Ленинском районе открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО. Фото: пресс-служба районной администрации.

Мемориальные доски в память о нижегородцах, погибших в ходе специальной военной операции, открыли в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Мемориальные доски появились на стенах школ №138, 160 и 177, где учились Максим Климовов, Егор Плотников и Владимир Романов. За самоотверженность и мужество нижегородцы посмертно награждены Орденами Мужества.

-Наши герои заслуживают того, чтобы об их подвиге знали, помнили и говорили. Они вместе с другими сослуживцами сделали всё возможное, чтобы обеспечить нам мирное небо над головой, - говорится в сообщении.