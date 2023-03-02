Мобилизованный нижегородец получил пять лет за самовольное возвращение домой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизованный нижегородец получил пять лет лишения свободы за самовольное возвращение домой. Такая информация размещена на сайте гарнизонного суда региона.

Согласно информации, 21 ноября 2022 года мобилизованный нижегородец, желая временно уклониться от военной службы, самовольно оставил войсковую часть. Больше месяца мужчина жил у своих родителей в поселке. И 28 декабря 2022 года решил добровольно явиться в военный следственный отдел.

Суд приговорил нижегородца к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.