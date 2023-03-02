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НовостиОбщество2 марта 2023 13:28

Электроснабжение ЖК «Бкелый город» в Нижнем Новгороде восстановлено

Об этом сообщили в районной администрации
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Целый ЖК остался без света дольше чем на 12 часов.

Целый ЖК остался без света дольше чем на 12 часов.

Фото: Валерия МУРОМЦЕВА

Электроснабжение ЖК «Белый город» в Нижнем Новгороде восстановлено к 15 часам 2 марта. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в администрации Советского района.

Напомним, жители восьми домов в жилом микрорайоне остались без света, отопления и воды накануне вечером. Всю ночь и половину сегодняшнего дня люди просидели в холодных квартирах, звонили в аварийные службы, но ничего не менялось.

Причиной отключения стала авария на трансформаторной подстанции, расположенной на территории ЖК. Как выяснилось на месте, подстанция эта фактически бесхозная и никем не обслуживается, поэтому для того, чтобы ее открыть, пришлось привлекать специалистов ГОЧС и полицию.