Электроснабжение ЖК «Бкелый город» в Нижнем Новгороде восстановлено

Целый ЖК остался без света дольше чем на 12 часов. Фото: Валерия МУРОМЦЕВА

Электроснабжение ЖК «Белый город» в Нижнем Новгороде восстановлено к 15 часам 2 марта. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в администрации Советского района.

Напомним, жители восьми домов в жилом микрорайоне остались без света, отопления и воды накануне вечером. Всю ночь и половину сегодняшнего дня люди просидели в холодных квартирах, звонили в аварийные службы, но ничего не менялось.

Причиной отключения стала авария на трансформаторной подстанции, расположенной на территории ЖК. Как выяснилось на месте, подстанция эта фактически бесхозная и никем не обслуживается, поэтому для того, чтобы ее открыть, пришлось привлекать специалистов ГОЧС и полицию.