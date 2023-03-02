Более тысячи человек остались без света, воды и тепла в ЖК «Белый город» в Нижнем Новгороде

Без света остался целый жилой комплекс. Фото: Валерия МУРОМЦЕВА

В Нижнем Новгороде более тысячи семей, проживающих в ЖК «Белый город», провели ночь без света, воды и тепла. Электроэнергию в жилом массиве отключили еще 1 марта около 22 часов. Об этом «Комсомолке» рассказали сами жильцы.

Обесточенными оказались восемь многоэтажек, а это более тысячи семей. Из-за отсутствия энергопитания перестали работать наносы водоснабжения и отопления, и к утру дома были полностью без воды и тепла.

- Всю ночь мы звонили в обслуживающие и экстренные службы. Но утром электричество так и не дали, объяснив это тем, что специалисты не смогли попасть в трансформаторную будку, - рассказал собеседник «КП».

Сколько времени будет продолжаться «блэкаут», неизвестно. Но у жителей уже потекли холодильники, замерзли батареи. Люди не смогли элементарно покормить и умыть детей перед школой или садиком.

Чтобы узнать, в чем причина отключения электричества и когда в дома нижегородцев вернется свет, «Комсомолка» направила запрос в ресурсоснабжающую организацию и администрацию города.