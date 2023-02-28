Семь нижегородцев Указом Президента России награждены орденами, медалями и знаками отличия Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Орденами, медалями и знаками отличия Указом Президента России Владимира Путина были награждены семь нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Виноградова удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Были оценены ее научно-педагогическая деятельность и подготовка квалифицированных специалистов.

Орденом Почета был награжден директор филиала ВГТРК - ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зеленый. Были отмечены его заслуги в развитии СМИ.

Директор департамента экономического развития администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Инна и Андрей Дяур, воспитывающие девять детей, награждены Орденом «Родительская слава».

Директор «Нижегородской областной фармации» Татьяна Галкина была награждена Медалью Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения.

Педагог дополнительного образования ГБОУ «Нижегородская кадетская школа», спасатель «Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России» Александр Плеснев удостоен знака отличия «За наставничество». Были отмечены его заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи.

– Решением президента отмечены люди разных профессий, рода занятий, но всех их объединяет преданность своему делу, неравнодушие и огромное трудолюбие, – отметил Глеб Никитин, поздравляя награжденных.

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