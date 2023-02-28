Пациент больницы №13 в Нижнем Новгороде выпал из окна в состоянии наркоза Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пациент городской клинической больницы №13 в Нижнем Новгороде выпал из окна четвертого этажа реанимации. Мужчина, не отойдя от наркоза после удаления аппендицита, перепутал окно с дверью. Об этом сообщается в выпуске программы «Кстати» от 27 февраля.

По словам дочери погибшего, 58-летний мужчина перенес несколько сложнейших операций и лежал в отделении интенсивной терапии

– Нам поступил звонок, что папа каким-то образом выпал из окна реанимации. В результате этого к осложнениям от удаления аппендицита прибавился перелом бедра. Врачи говорили нам молиться. И его не стало, – рассказал дочь погибшего.

Она отмечает, что руководство больницы и врачи не приносили ей извинений.

В выпуске программы заместитель главного врача по хирургической помощи Больницы №13 отказался комментировать произошедшее.

Дочь погибшего хочет, чтобы виновных привлекли к ответственности.

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