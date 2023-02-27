Глава Фонда развития промышленности региона Алексей Назаров скончался в Нижнем Новгороде ФОТО: группа ВКонтакте Максима Черкасова

Глава Фонда развития промышленности Нижегородской области Алексей Назаров ушел из жизни.

– Алексей Иванович более 15 лет являлся руководителем организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Нижегородской области, – сообщает министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов в группе ВКонтакте.

Алексей Назаров стоял у истоков создания микрокредитной организации Нижегородской области, гарантийной компании и Фонда развития промышленности региона. Также он участвовал в формировании областных и федеральных мер поддержки реального сектора экономики.

– От лица всего нашего коллектива выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Алексея Назарова. Он навсегда останется в нашей памяти светлым, волевым и целеустремленным человеком, – пишет Максим Черкасов.

Прощание с Алексеем Назаровым состоится 28 февраля с 10.00 до 12.00. Церемония пройдет в ритуальном зале Бугровского кладбища на улице Пушкина, 34/1.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Назарова.