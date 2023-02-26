39-летний Максим Пичугин из Арзамаса погиб в СВО. Фото: «Школа №10 - территория РДШ» Вконтакте

Максим Пичугин из Арзамаса погиб в ходе специальной военной операции на Украине 16 февраля 2023. Об этом сообщили представители «Школы №10 - территория РДШ» Вконтакте.

Троюродная племянница военнослужащего Ульяна, ученица 6 «А» класса, решила написать сочинение «О защитнике» и вспомнить все подвиги своего дяди.

- Дядя Максим был добрый, отзывчивый, честный, всегда приходил на помощь близким и друзьям. Очень любил свою семью, трепетно относился к детям, уважал родителей. Для меня дядя Максим-герой, он воевал честно и всегда помнил о своём воинском долге, - написала Ульяна.

Так, девочка рассказала, что Максим Пичугин был участником трех боевых действий: Второй Российско-Чеченской войны, Российско-Грузинского конфликта и СВО на Украине. Во время спецоперации, мужчина работал водителем «Урала» и возил снаряды для артиллерии.

Погиб Максим Пичугин героически, спасая друга во время обстрела. Оттолкнув товарища, мужчина умер от взрыва ракеты.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Максима Пичугина.