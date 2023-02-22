Кишечную палочку нашли в нижегородском молоке и сливочном масле. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Кишечную палочку нашли в молочной продукции в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории провели микробиологические исследования трех проб молочной продукции. Так, все образцы оказались признаны не соответствующими требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Согласно информации, в пробах пастеризованного молока и сливочного масла были обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Также в сливочном масле и сметане выявили повышенное содержание дрожжей и плесени.

Информацию о некачественной молочной продукции направили в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия мер реагирования.

Представители лаборатории напомнили, что бактерии группы кишечной палочки могут представлять опасность для здоровья. Например, это может вызвать отравление у человека.