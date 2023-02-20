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НовостиОбщество20 февраля 2023 19:20

Нижегородцу может грозить до 20 лет заключения за сбыт наркотических средств

Попытку сбыта пресекли полицейские
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородцу может грозить до 20 лет заключения за сбыт наркотических средств

Нижегородцу может грозить до 20 лет заключения за сбыт наркотических средств

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородскими полицейскими был задержан 38-летний мужчина на станции метро «Пролетарская». В ходе допроса в сумке нижегородца было найдено 47 свертков с неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Эксперты-криминалисты исследовали один из свертков и установили, что в нем находилось наркотическое вещество.

Кроме того, в жилище задержанного в Советском районе города полицейские провели обыск. Они обнаружили ведро с растительным веществом, упаковки с застежками и пакет с содержимым неизвестного происхождения.

Также было установлено, что мужчина безработный и ранее несудимый. – Согласно российскому законодательству, мужчине может быть назначено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается, – отмечают в ведомстве.

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