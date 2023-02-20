Нижегородцу может грозить до 20 лет заключения за сбыт наркотических средств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородскими полицейскими был задержан 38-летний мужчина на станции метро «Пролетарская». В ходе допроса в сумке нижегородца было найдено 47 свертков с неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Эксперты-криминалисты исследовали один из свертков и установили, что в нем находилось наркотическое вещество.

Кроме того, в жилище задержанного в Советском районе города полицейские провели обыск. Они обнаружили ведро с растительным веществом, упаковки с застежками и пакет с содержимым неизвестного происхождения.

Также было установлено, что мужчина безработный и ранее несудимый. – Согласно российскому законодательству, мужчине может быть назначено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается, – отмечают в ведомстве.

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