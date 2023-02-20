Конкуренция на рынке труда снижается в Нижегородской области в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кадров не хватает, и конкуренция на рынке труда в Нижегородской области снижается. В 2023 году на одну вакансию приходится 3,4 активных резюме. Это на 0,3 пункта меньше, чем в декабре 2022 года.

– Нормой считается уровень конкуренции в 5−6 пунктов: в этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными, – сообщает пресс-служба платформы HeadHunter.

Сейчас нижегородским специалистам проще всего найти работу в сфере медицины, где на одну вакансию приходится 0,7 резюме. Также в банковской сфере, строительстве, недвижимости, в добывающей промышленности, в сфере спорта и красоты наблюдается низкая конкуренция за места.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот повышенная конкуренция в Нижегородской области наблюдается в сфере юриспруденции. Там на одну вакансию подходит 5,6 специалистов.

– Широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка и умеющие работать в условиях параллельного импорта, – отмечает Наталья Данина, главный эксперт платформы по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

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