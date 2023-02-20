Три водителя автобусов Т-57 были уволены в Нижнем Новгороде за нарушения Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Трех водителей нижегородского автобусного маршрута Т-57 уволили на прошлой неделе. Причинами стали неоднократные проезды остановок и другие нарушения.

– Перевозчики Нижнего Новгорода, в соответствии с данными ранее обещаниями, продолжают жестко реагировать на проезд водителями остановок без посадки и высадки пассажиров, – рассказывает в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Кроме того, водитель автобуса А-36 был лишен перевозчиком премии за февраль. Дело в том, что 15 февраля он проехал остановку «Термаль».

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен