Нейросеть изобразила Нижний Новгород в облике человека ФОТО: TrankyZ

Популярная нейросеть сгенерировала человеческие образы городов России. Среди них есть и Нижний Новгород. Изображения появились в телеграм-канале «Пикабу» под авторством TrankyZ.

Нижний Новгород представляет серьезный и строгий мужчина. Его добрые голубые глаза сочетаются с густой бородой и закрученными длинными усами. По одежде в нем можно угадать купца. Его красный кафтан с мехом украшает золото. А дополняет образ, конечно же, высокая шапка.

Нейросеть создала облики и других городов: Ярославля, Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Казани, Рязани, Ладоги и Иркутска.

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