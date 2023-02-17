Сдвоенную «Ласточку» запустят из Нижнего Новгорода в Киров 22 и 23 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сдвоенные скоростные поезда «Ласточка» будут курсировать между Нижним Новгородом и Кировом 22 и 23 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Увеличенный скоростной электропоезд из Нижнего Новгорода в Киров отправится вечером 22 февраля, а утром 23 февраля – из Кирова в Нижний Новгород. Как отметили в пресс-службе, это позволит перевезти большое число пассажиров, сохранив привычное расписание.

Напомним, «Ласточка» между Нижним Новгородом и Кировом курсирует каждый день. Из столицы Приволжья поезд отправляется в 17:52, а прибывает в Киров в 22:51. Кроме этого, из Кирова «Ласточка» уходит в 06:21 и прибывает в пункт назначения в 11:20.

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