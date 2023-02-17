В нижегородской больнице №33 проведут дезинсекцию после жалоб пациентов на тараканов. Фото: ГБУЗ НО «Городская больница №33 Нижнего Новгорода»

В больнице №33 Ленинского района проведут дополнительную дезинсекцию после жалоб пациентов на тараканов. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в администрации больницы.

Ранее в соцсетях распространилась жалоба пациентки, которая лежит в «ковидном» отделении. Женщина жаловалась на тараканов, отваливающуюся со стен и потолка штукатурку, рваное постельное белье и плохую еду.

Как объяснили в самой больнице, это отделение находится на последнем этаже, и ранее в одной из палат в период оттепели протекла крыша. Пациентку пришлось определить сюда, поскольку в отделении большой наплыв заболевших ковидом, и мест не хватает.

Сейчас на 1-4 этаже корпуса завершается ремонт. Весной с наступлением теплой погоды планируется отремонтировать крышу здания, а также ту самую палату.

- С начала пандемии больница ни разу полностью не выходила из карантина по ковид-инфекции, что затрудняло быстрое проведение ремонтных работ. Работы проводятся поэтапно с тем, чтобы не останавливать функционирование больницы, в том числе ковидного отделения, - отметили в больнице.

Что касается плохого питания и рваных простыней, то руководство больницу просит пациентов обращаться с этими проблемами непосредственно к нему.

- Просим пациентов озвучивать свои жалобы руководству больницы напрямую для эффективного устранения замечаний. Задача коллектива больницы – оказывать всевозможную медицинскую помощь нижегородцам в доброжелательном и объективном формате, - сказал главный врач больницы Павел Зубеев.