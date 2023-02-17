Более 200 домов в Нижнем Новгороде переведут на закрытую систему ГВС. Фото: Светлана Макеева

Более 200 домов в Нижнем Новгороде переведут на закрытую систему горячего водоснабжения в ближайшие годы. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству гордумы Нижнего Новгорода 15 февраля.

Сейчас 210 домов, расположенные в Канавинском, Московском и Приокском районах, обеспечиваются горячей водой из открытой системы. Забор воды для них производится из тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ и котельной «НИИИС им. Ю.Е.Седакова», поэтому в дома нижегородцев иногда поступает ржавая или мутная вода – особенно часто это бывает после плановых отключений летом или в отопительный сезон. Переход на закрытую систему ГВС позволит избежать этой проблемы. Решаться этот вопрос будет путем установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в подвалах домов.

В 2023-2027 годах в Нижнем Новгороде планируется установка 466 индивидуальных тепловых пунктов, на что потребуется примерно 1,5 млрд рублей. Средства будут выделены из регионального и городского бюджетов.