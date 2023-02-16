Расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличат на 4,3 миллиарда рублей

Дополнительные средства направят на благоустройство и ремонт дорог. Фото: Иван МАКЕЕВ

Расходы бюджета Нижнего Новгорода планируется увеличить на 4,3 миллиарда рублей. Соответствующее решение было одобрено на заседании комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

- Доходная часть бюджета планируется увеличить на 3,4 миллиарда рублей, - говорится в сообщении. – Одновременно с этим расходы увеличат на 4,3 миллиарда рублей. Все эти средства получены от межбюджетных трансфертов.

Дополнительные средства будут направлены на благоустройство, содержание дорог, ликвидацию свалок, проектирование и строительство новых автомагистралей. Часть средств будет направлена на строительство водопровода в деревне Новопокровское и расселение аварийного жилья.

- По инициативе депутатов городской Думы дополнительные 2,7 миллионов рублей предлагается направить на поддержку учреждений образования и культуры, - сообщили в Управлении Гордумы по связям со СМИ. - Предложения на выделение финансирования были подготовлены депутатами на основании обращений жителей и муниципальных организаций.

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