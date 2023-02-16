Распределение пациентов внедрили в нижегородской больнице имени Семашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Распределение пациентов по степени тяжести заболевания внедрили в нижегородской больнице имени Семашко.

– Отрадно, что системой триажа выделена прямая красная линия для перемещения самых тяжелых пациентов. Раньше на пути каталок с такими пациентами стоял продуктовый магазин. Подумать только, путь на каталке из бокса на КТ пролегает через колбасу и булочки. Триаж позволил коллегам взглянуть на этот привычный путь уже с другой стороны, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Распределение пациентов по степени тяжести заболевания внедрили в нижегородской больнице имени Семашко ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

В первую очередь дежурный врач будет принимать пациентов, помощь которым нужно оказать незамедлительно. В системе, этой очереди присваивается красный цвет.

Во вторую, желтую очередь попадают люди, которые были доставлены на машине скорой помощи или прибыли самостоятельно при отсутствии угрожающих жизни состояний.

Далее помощь будет оказываться пациентам, поступившим на госпитализацию по направлению врача. Этой очереди присваивается зеленый цвет.

Уже после в очередь синего цвета попадают пациенты, обратившиеся в отделение самостоятельно, без направления от врача.

– Впереди еще очень много работы. Например, найти решение для перевода пациентов из приемников на койки кратковременного пребывания. Или же создание службы сопровождения поступающих пациентов в отделения, – добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен