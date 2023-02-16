Около 27 тысяч мест не хватает в школах Нижнего Новгорода Фото: Иван ВИСЛОВ

Дефицит мест в школах Нижнего Новгорода составляет около 27 тысяч. При том, что всего в городе насчитывается 142,7 тысячи учащихся.

– Самая напряженная ситуация в Приокском и Автозаводском районах, но вопрос актуален везде, – сообщает на своей странице в социальной сети ВКонтакте депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов.

Например, 118 школа Московского района переполнена почти в два раза. Это связано с появлением Бурнаковского микрорайона – там школы нет.

По словам депутата, будет создана рабочая группа, в рамках которой на обсуждение поднимутся темы по выделению участков под школы и влиянию демографии на число образовательных учреждений. Также к работе будут подключены эксперты из Министерства образования, чтобы помочь в вопросе равномерного распределения учеников, так как в некоторых школах есть недобор.

– Школы, детские сады, больницы просто необходимы нам, чтобы дальше вести застройку, развивать город, решать сопутствующие проблемы, – отмечает Василий Суханов.

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