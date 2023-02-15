Четыре ребенка скончались от сниффинга в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Четыре ребенка скончались от сниффинга в Нижегородской области в 2022 году. В целом по России от этого ежегодно гибнет около 350 человек, и эта цифра только растет. Проблема обсуждалась на заседании комитета регионального Заксобрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма 14 февраля.

Сниффинг - это такая форма токсикомании, при которой вдыхается газ из баллончиков и зажигалок. Ядовитые пары вызывают необратимые разрушения внутренних органов и головного мозга. В Нижегородской области продажа зажигалок и баллончиков несовершеннолетним запрещена, однако депутаты хотят добиться такого запрета не только в отдельном регионе, но и во всей стране.

Нижегородские депутаты намерены обратиться к председателю Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину об установлении на федеральном уровне запрета продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.