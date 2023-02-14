12 общественных туалетов установят в Нижнем Новгороде в 2023 году

В настоящее время прорабатываются места установки и функционирования туалетных модулей. Фото: Евгения ГУСЕВА

12 общественных туалетов планируют установить на территории Нижегородского района в Нижнем Новгороде в 2023 году. Новые модули появятся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом «Комсомолке» рассказали в городском департаменте благоустройства.

Известно, что общественные туалеты заработают на пространствах, популярных среди горожан и туристов.

– В настоящее время прорабатываются места установки и функционирования туалетных модулей, а также вопрос по подключению к инженерным сетям, – объяснили в ведомстве.

В настоящее время 18 туалетных модулей работают на территории парков: Светлоярский, Автозаводский, 777-летия Нижнего Новгорода, Швейцария, Победы, второе парковое озеро, Дубки и Станкозавода.

На пляжный сезон 2023 года на территории 15 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха будут установлены биотуалеты с регулярным обслуживанием.

В период праздников или масштабных мероприятий на центральных площадях города устанавливаются мобильные туалетные кабины.

Также 15 стационарных туалетов работает на городских кладбищах.

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