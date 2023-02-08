Выплату за добычу лисы хотят увеличить в Нижегородской области до 1500 рублей Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Денежное вознаграждение за добычу одной лисицы хотят увеличить в Нижегородской области до 1500 рублей.

– С 2018 года наблюдается рост численности лисицы, в то же время с 2019 года растет количество выявленных заболеваний бешенством, при этом одним из главных разносчиков инфекции является этот хищник, – сообщается в пояснительной записке к проекту закона, который находится на рассмотрении Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно проекту, увеличение суммы вознаграждения позволит стимулировать охотников на отстрел потенциально зараженных животных. Благодаря этому снизится распространения заболевания среди домашних животных и риск заражения людей. Также и количество заходов лисиц в населенные пункты, где пища для хищника легкодоступна, уменьшится.

Чтобы снизить возможные угрозы, необходимо сократить численность животного, добывая в год не менее 2500 особей.