Три района Нижнего Новгорода переведут с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Здания Канавинского, Московского и Приокского районов Нижнего Новгорода переведут с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую.

– На это из городского и областного бюджета планируется выделить около 1,5 миллиарда рублей, – пишет в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его слова, в 2023 году планируют установить индивидуальные тепловые пункты в 42 многоквартирных домах.

Стоит отметить, что главный недостаток открытой системы горячего водоснабжения – это ржавая вода из крана после проведения профилактики летом. Это связано с тем, что забор воды производится из тепловой сети. При закрытой же системе вода нагревается в тепловых пунктах, а следовательно, ее качество не страдает.

КОНКРЕТНО:

Если вы хотите, чтобы ваш дом включили в программу, необходимо провести собрание собственников помещений и принять решение о переводе многоквартирного дома с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую.