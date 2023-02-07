Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода подтверждён на уровне А-(RU) с «Позитивным» прогнозом Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода подтверждён Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) на уровне А-(RU) с «Позитивным» прогнозом. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода со ссылкой на агентство.

Такой рейтинг Нижнего Новгорода связан, по мнению экспертов, с низкой долговой нагрузкой при умеренных рисках рефинансирования обязательств, а также с высокими показателями развития экономики и с высокой долей капитальных расходов, которые финансируют областной и федеральный бюджеты.

Как отмечают специалисты АКРА, «Позитивный» прогноз планирует повышение рейтинга за 12-18 месяцев.

Напомним, впервые Московское аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Нижнему Новгороду кредитный рейтинг А-(RU) в 2017 году.