Нижегородские авиастроительные предприятия представят свои разработки на выставке в Москве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородские авиастроительные предприятия представят свои разработки на Национальной выставке гражданской авиации NAIS в Москве. Она откроется 7 февраля в Крокус Экспо. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На этот участниками выставки станут свыше 100 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Самарской, Ростовской и других областей. Все они представят свои разработки для развития авиаотрасли, обеспечивающие независимость от импорта.

- В 2023 году проведение NAIS приурочено к празднованию 100-летия Гражданской авиации России, - рассказывают организаторы. - Экономические санкции, в том числе для авиаотрасли, стимулируют развитие собственного авиастроения, производство и обслуживание, создание сети аэродромов (аэропортов) гражданской авиации в короткие сроки.

Участниками выставки станут холдинг «Аэропорты России», в который входит и аэропорт «Нижний Новгород». Также в мероприятии примет участие ГК «Современные транспортные технологии» из Нижнего Новгорода. Будет на выставке и Московская объединенная авиастроительная корпорация, предприятия которого тоже находятся на территории столицы Приволжья.