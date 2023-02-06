Еще две модельные библиотеки появятся в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Еще две библиотеки перейдут в модельный формат в Нижнем Новгороде, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Библиотеки такого формата – не просто помещения со стеллажами и мебелью, а современные пространства с новой техникой, включая 3D-принтеры, телескопы, VR-оборудование, с зонами коворкинга, - отметил Юрий Шалабаев

Речь идет о филиале-библиотеки имени Светлова и библиотеке имени Панина в Советском районе. Так, в прошлом году в помещениях провели капитальный ремонт. И уже в течение этого года библиотека имени Панина будет оснащена по модельному стандарту в рамках национального проекта «Культура». А филиал-библиотека имени Светлова готовится подать заявку на участие в национальном проекте.

- У них появится современный дизайн, техника для работы, пространства для творчества и новые книги, - добавил Юрий Шалабаев.

Стоит отметить, что сейчас в Нижнем Новгороде уже работают три модельные библиотеки. Это библиотеки имени Попова, имени Достоевского и детская библиотека имени Горького.