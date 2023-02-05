50-летнего гражданина Беларуси ищут в Нижегородской области

9 декабря 2022 года он уехал в Нижний Новгород. Фото: поисково-спасательный центр «Рысь»

50-летнего гражданина Республики Беларусь, Цыблиенко Владимира, ищут в Нижегородской области. Об этом сообщают представители поисково-спасательного центра «Рысь» в социальных сетях.

По данным поисковиков, мужчина проживает в городе Мозырь Гомельской области. Согласно информации, 9 декабря 2022 года он уехал в Нижний Новгород и пропал. С тех пор нахождение Цыблиенко Владимира неизвестно.

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам: +375336224222, +375293539409 или 102, - пишут волонтеры отряда «Рысь».