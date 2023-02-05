Водитель иномарки погиб при наезде на припаркованный МАЗ в Ветлуге

После столкновения легковой автомобиль загорелся. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Водитель «Тойота Королла» погиб при наезде на припаркованный МАЗ в Ветлуге. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Страшная авария произошла 5 февраля 2023 года на улице Максима Горького. Там, водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и врезался в большегруз с прицепом. К сожалению, от полученных травм автомобилист скончался.

Согласно информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, после столкновения легковой автомобиль загорелся.

- Прибывшие пожарные подразделения оперативно потушили возгорание. В результате данного дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легкового автомобиля, мужчина, 1985 года рождения, - отметили в пресс-службе.

Напомним, иномарка протаранила автобус в Нижнем Новгороде вечером 4 февраля. ДТП произошло в Сормовском районе на улице Коминтерна, 158.