Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 12:07

Водитель иномарки погиб при наезде на припаркованный МАЗ в Ветлуге

Страшное ДТП произошло 5 февраля 2023 года
Полина ШИБАЛКИНА
После столкновения легковой автомобиль загорелся.

После столкновения легковой автомобиль загорелся.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Водитель «Тойота Королла» погиб при наезде на припаркованный МАЗ в Ветлуге. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Страшная авария произошла 5 февраля 2023 года на улице Максима Горького. Там, водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и врезался в большегруз с прицепом. К сожалению, от полученных травм автомобилист скончался.

Согласно информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, после столкновения легковой автомобиль загорелся.

- Прибывшие пожарные подразделения оперативно потушили возгорание. В результате данного дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легкового автомобиля, мужчина, 1985 года рождения, - отметили в пресс-службе.

Напомним, иномарка протаранила автобус в Нижнем Новгороде вечером 4 февраля. ДТП произошло в Сормовском районе на улице Коминтерна, 158.