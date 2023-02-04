Историческому кварталу в Приокском районе планируют присвоить статус достопримечательного места Фото: Яндекс.Карты

Историческому кварталу телефонного завода в Приокском районе Нижнего Новгорода хотят присвоить статус достопримечательного места. Благодаря этому уникальные дома квартала будут сохранены. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на АНО «АСИРИС».

Квартал располагается в границах улиц Подгорной, Азовской и проспекта Гагарина. Сейчас в нем насчитывается восемь домов, которые были построены в период с 1916 года по 1930 год. Некоторые дома уже расселены. Но стоит отметить, что семь из восьми домов признаны аварийными. Квартал отличается исторически сложившейся планировкой и картинным ландшафтом.

По данным АНО «АСИРИС» сейчас по кварталу собирается историческая и культурная информация, а также рассматривается присвоение статуса достопримечательного места.